Au menu de L'Essentiel politique, le rassemblement contre le racisme à Saint-Denis, la nouvelle alliance populaire proposée par LFI et les aides du gouvernement pour faire face à la flambée des prix du carburant, avec la politologue Virginie Martin.
Prêt flash : "le gouvernement essaie de gagner du temps" selon Virginie Martin
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