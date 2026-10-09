Chili : une inhabituelle coulée de boue à Santiago fait au moins six blessés

Des policiers chiliens inspectent un véhicule emporté par une coulée de boue dans le quartier de Las Condes, à Santiago, le 8 octobre 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Une inhabituelle coulée de boue a déferlé jeudi dans les rues d'un quartier aisé de Santiago, faisant au moins six blessés, dont un bébé d'un an, et laissant plusieurs personnes isolées, ont annoncé les autorités.

Le président José Antonio Kast a indiqué sur X avoir ordonné que la commune de Las Condes soit déclarée "zone de catastrophe". Située dans l'est de la capitale chilienne, au pied de la cordillère des Andes, elle a été particulièrement touchée par les intempéries.

Le torrent de boue provoqué par de fortes pluies a emporté des dizaines de véhicules qui se sont retrouvés piégés dans la boue et les débris, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Au moins six personnes ont été blessées, dont un enfant d'un an souffrant d'une fracture, a déclaré à la presse German Codina, délégué présidentiel.

Un cycliste passe à côté de véhicules endommagés et partiellement ensevelis sous la boue et les débris après une coulée de boue dans le quartier de Las Condes, à Santiago, le 8 octobre 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Selon Giorgio Tromben, commandant du Corps des pompiers de Santiago, les secours ont été mobilisés pour venir en aide à des personnes piégées dans des véhicules, des logements et une université.

Le gouvernement "surveille la situation des cliniques et des hôpitaux du secteur, dont certains ont été touchés", a déclaré le sous-secrétaire général du gouvernement José Francisco Lagos.

Le gouvernement a décrété l'alerte rouge dans dix communes de Santiago, toutes situées sur les contreforts de la cordillère des Andes, selon le Service national de prévention et de réponse face aux catastrophes (Senapred).

La région métropolitaine de Santiago connaît depuis mardi de fortes pluies accompagnées d'orages.

"Nous sortons d'un hiver très rude, avec beaucoup de pluie. Nous savons que le phénomène climatique El Niño sera puissant", a déclaré Catalina San Martín, maire de Las Condes.

Ces pluies inhabituelles surviennent dans le contexte du phénomène climatique El Niño, caractérisé par un réchauffement des eaux de surface du Pacifique, qui pourrait être, selon l'ONU, l'un des plus intenses enregistrés depuis un demi‑siècle.