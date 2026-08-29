"Moi, je ne m'inscris pas dans ce processus-là parce que j'ai été président, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ma place d'être dans une primaire, parce que j'en sais aussi les risques", déclare l'ancien président socialiste François Hollande en marge du campus de rentrée du Parti socialiste, à propos de la primaire du pôle social-démocrate. SONORE
Présidentielle: Hollande continue de décliner la primaire du pôle social-démocrate
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro