Un cortège transportant le nouveau roi Haakon de Norvège arrive au palais royal après le décès de son père, le roi Harald V. Haakon a automatiquement succédé au trône après le décès de son père, survenu plus tôt dans la journée. Il doit prêter serment devant le gouvernement dans le courant de la journée de vendredi 28 août. IMAGES
Le nouveau roi Haakon de Norvège arrive au palais royal après le décès de Harald
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro