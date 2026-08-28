La Norvège en deuil après la mort du roi Harald V à 89 ans

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

Ils déposent des fleurs, s'étreignent: des milliers de personnes se sont recueillies vendredi à Oslo après la mort du roi Harald V de Norvège, figure rassembleuse et jusqu'alors doyen des souverains en Europe, mort à l'âge de 89 ans.

Son fils Haakon, 53 ans, lui succède sous le nom de Haakon VIII, alors que la monarchie norvégienne est fragilisée par une série de scandales.

Dans un cortège au sein duquel a pris place la famille royale, le défunt roi a été amené de l'hôpital national au palais royal en début de soirée, des Norvégiens se massant dans les rues pour apercevoir la procession.

"Le roi Harald s'est paisiblement éteint à l'hôpital national le vendredi 28 août, à 06H35" (04H35 GMT), a écrit le palais dans un communiqué.

Le nouveau roi, qui aura comme son père des fonctions essentiellement protocolaires, s'est rendu au palais royal avec sa fille de 22 ans, Ingrid Alexandra, la nouvelle princesse héritière, pour informer officiellement le gouvernement du décès de son père.

"Je prendrai le nom de Haakon VIII et je perpétuerai la devise que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont choisie: +Tout pour la Norvège+", a-t-il déclaré.

"Une nation entière est en deuil, et en même temps emplie d'une profonde gratitude pour une longue vie consacrée à la Norvège", a réagi le Premier ministre, Jonas Gahr Støre.

"Une époque s'est terminée. Une nouvelle commence. Le roi est mort. Vive le roi", a-t-il déclaré dans un bref discours après sa rencontre avec le nouveau monarque.

Une période de deuil national a été déclarée à partir de vendredi jusqu'aux funérailles, dont la date est encore inconnue.

"Nous nous souviendrons du roi Harald pour son amour de son peuple, son humour et sa chaleur humaine, et pour sa foi inébranlable en nous", a ajouté M. Store.

"Un roi tellement simple"

Le parlement norvégien, le Storting, a indiqué que le nouveau roi prêterait "le serment d'allégeance à la Constitution" mardi 1er septembre.

Des milliers de Norvégiens se sont rassemblés devant le palais à Oslo, déposant des montagnes de fleurs, de cartes, de peluches et de drapeaux norvégiens.

"Il a eu beaucoup d'importance, il a été un roi rassembleur, le roi du peuple", a dit à l'AFP Line Stousland, 49 ans. Avant de déposer un bouquet de fleurs, elle a ajouté qu'il a été "comme un grand-père pour toute la nation".

Vigdis Haug, 65 ans, retiendra avant tout le rôle fédérateur du défunt souverain, monté sur le trône en 1991. "Je pense que c'était un roi tellement simple, qui s'est soucié de nous tous".

La dirigeante du Parti du progrès, Sylvi Listhaug, et des personnes en deuil se rassemblent pour rendre hommage au roi Harald V de Norvège, décédé, sur la place du Palais royal à Oslo, le 28 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Comme tant d'autres avec qui l'AFP a discuté, elle a été très sensible à son discours après les attaques mortelles du néonazi Anders Behring Breivik qui ont fait 77 victimes le 22 juillet 2011, le pire massacre en Norvège depuis la Seconde guerre mondiale.

"C'était quelqu'un qui semblait toujours trouver les mots qui nous rassemblaient et nous apportaient un sentiment de sécurité", a résumé pour l'AFP Caroline Vagle, du magazine Se og Hør.

Les hommages se sont multipliés à l'étranger, notamment de la part des dirigeants en France, Allemagne, Inde, Israël, Italie, Jordanie et Ukraine, ainsi que des monarchies européennes.

Une année difficile

Les cloches des églises du pays ont toutes carillonné à midi.

D'abord mis en berne, le drapeau au-dessus du palais royal a été de nouveau hissé en haut du mât. Ceux sur d'autres bâtiments officiels doivent rester en berne jusqu'après les funérailles de Harald.

Photo prise le 23 juin 1991 dans la cathédrale de Nidaros, à Oslo, en Norvège, montrant le roi Harald V de Norvège lors de sa prestation de serment par l'évêque Finn Wagle, aux côtés de la reine Sonja (g). ( NTB / Bjørn Sigurdsøn )

Hospitalisé depuis le 17 août, le roi Harald souffrait d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

Harald V, qui était monté sur le trône en 1991, était largement perçu comme l'incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante.

Depuis plusieurs années, il souffrait de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Ce décès survient alors que la famille royale a été éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers mois, notamment en lien avec Mette-Marit, la femme de Haakon.

La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue, et à la tonalité parfois intime, avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné.

La princesse, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable qui lui a valu une greffe des poumons en juin, a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby.

Né d'une relation antérieure au mariage, en 2001, de Mette-Marit et Haakon, le jeune homme âgé de 29 ans a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols.

Il est assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel.