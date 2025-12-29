Le dépouillement commence dans un bureau de vote à Conakry, en Guinée, où avait lieu le scrutin présidentiel. Près de 6,8 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour choisir entre neuf prétendants dont le général Mamadi Doumbouya, grand favori, qui avait pourtant promis de ne pas se présenter après avoir pris le pouvoir dans un coup d'état. IMAGES
Présidentielle en Guinée: le dépouillement commence
