 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle au Cameroun: de jeunes votants entre espoir et résignation

information fournie par AFP Video 12/10/2025 à 10:06

La majorité des Camerounais qui voteront dimanche à la présidentielle n’ont connu qu’un seul chef d’État : Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. Alors qu’il brigue un huitième mandat à 92 ans, les jeunes électeurs oscillent entre espoir et résignation.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Défilé militaire à Pyongyang pour le 80e anniversaire du parti unique

information fournie par AFP 11 oct.
2

Mexique: une femme secourue à l'aide d'un réfrigérateur dans la ville inondée de Poza Rica

information fournie par AFP Video 11 oct.
3

Lecornu répète qu'il n'a pas d'"agenda" de carrière

information fournie par AFP Video 11 oct.
4

Philippines: des habitants nettoient les débris des deux séismes

information fournie par AFP 11 oct.
5

Présidentielle en Côte d'Ivoire: les forces de l'ordre dispersent une manifestation de l'opposition

information fournie par AFP Video 11 oct.
6

Allemagne: des manifestants pro-palestiniens défilent à Berlin

information fournie par AFP Video 11 oct.
7

Oise: manifestation contre le projet de canal Seine-Nord Europe

information fournie par AFP Video 11 oct.
2
8

Mursal Sayas : "Les petites filles en Afghanistan aujourd'hui ont peur de grandir"

information fournie par France 24 11 oct.
1

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
2

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
5

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
6

Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

information fournie par AFP 06 oct.
7

"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)

information fournie par AFP Video 06 oct.
8

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"

information fournie par AFP 06 oct.
68
1

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
2

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
3

Top 5 IA du 17/09/2025

information fournie par Libertify 18 sept.
4

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
5

Nestlé : limoger son PDG pour sortir de la crise ?

information fournie par Boursorama 17 sept.
6

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2
7

Gaz : pourquoi notre facture a doublé en 10 ans ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
3
8

Top 5 IA du 16/09/2025

information fournie par Libertify 17 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank