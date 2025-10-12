La majorité des Camerounais qui voteront dimanche à la présidentielle n’ont connu qu’un seul chef d’État : Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans. Alors qu’il brigue un huitième mandat à 92 ans, les jeunes électeurs oscillent entre espoir et résignation.
Présidentielle au Cameroun: de jeunes votants entre espoir et résignation
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro