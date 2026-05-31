Près de 2.000 personnes portant le nom de Sullivan ou O'Sullivan se sont rassemblées samedi dans le comté de Cork, en Irlande, pour battre le record du monde du nombre de gens portant le même nom réunis en un seul endroit. Défi relevé, le clan Sullivan a détrôné les Gallagher, détenteurs du record en 2007.
Près de 2.000 Sullivan rassemblés en Irlande pour un record du monde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro