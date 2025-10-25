En Côte d'Ivoire, le dépouillement a commencé après le premier tour de la présidentielle. Un vote calme sans grand enthousiasme avec des incidents sporadiques signalés.
Premier tour de la présidentielle ivoirienne: vote dans le calme, incidents sporadiques
