Le premier ministre Sébastien Lecornu arrive à l'Elysée entouré des ministres de son gouvernement pour leur premier conseil de l'année 2026. Il recevra dans la journée les syndicats d'agriculteurs pour tenter d'écarter la menace d'un troisième hiver de colère paysanne, alors que ceux-ci annoncent déjà se remobiliser après une relative trêve pendant les fêtes. IMAGES
Premier conseil des ministres de l'année : le gouvernement Lecornu arrive à l'Elysée
