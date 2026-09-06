Vladimir Poutine a rencontré samedi les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, porteurs selon Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit en Ukraine.
Poutine rencontre à Moscou les émissaires de Trump pour parler de l'Ukraine
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