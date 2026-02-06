Vladimir Poutine est prêt à un appel de son homologue français Emmanuel Macron pour des discussions "sérieuses", a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tout en qualifiant de "diplomatie pathétique" les déclarations du dirigeant français sur une possible reprise du dialogue avec Moscou.
Poutine prêt à un appel de Macron pour une discussion "sérieuse", dit Lavrov
