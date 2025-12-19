Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il ne se considèrait "pas responsable" pour les morts causées par le conflit en Ukraine déclenché par son pays il y a bientôt quatre ans.
Poutine ne se considère "pas responsable" pour les morts en Ukraine
