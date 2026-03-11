Engagée militairement depuis 2022 en Ukraine, la Russie semble avoir autant à perdre qu'à gagner avec la guerre en cours au Moyen-Orient. Depuis le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz, les prix des hydrocarbures se sont envolés. Une aubaine pour Vladimir Poutine. Les explications avec Vera Grantseva, politologue et enseignante à Sciences Po Paris.
Poutine, gagnant de la guerre en Iran ?
