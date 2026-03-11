L'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, et son alliée, la maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon Véronique Sarselli, candidate à la métropole, arrivent pour leur meeting à Lyon, à cinq jours du premier tour des municipales. IMAGES
Municipales: Jean-Michel Aulas arrive à son meeting à Lyon
