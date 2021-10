information fournie par Ecorama • 18/10/2021 à 14:10

Il n'y a plus de doute possible, la banque centrale américaine n'a plus de marge de manœuvre après les chiffres d’inflation de septembre et devra passer à l'action selon Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 18 octobre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com