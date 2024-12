Pourquoi réduire le déficit budgétaire sera si difficile pour François Bayrou !

information fournie par Ecorama • 20/12/2024 à 14:00

Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, a parlé d’Himalaya budgétaire lors de sa prise de fonction à Matignon. Au vu des dernières projections économiques, la pente s’annonce plus raide et plus glissante que jamais. Les explications de Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Ecorama du 20 décembre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com