Pour manifester son refus de la rencontre entre les présidents américain et russe en Alaska, Lindsey Meyn, une enseignante, déploie un drapeau ukrainien qu'elle a peint avec sa fille sur le toit de sa maison à Anchorage.
Rencontre Trump-Poutine: une habitante d'Anchorage déploie un drapeau ukrainien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro