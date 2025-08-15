 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rencontre Trump-Poutine: une habitante d'Anchorage déploie un drapeau ukrainien

information fournie par AFP Video 15/08/2025 à 14:47

Pour manifester son refus de la rencontre entre les présidents américain et russe en Alaska, Lindsey Meyn, une enseignante, déploie un drapeau ukrainien qu'elle a peint avec sa fille sur le toit de sa maison à Anchorage.

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 14/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
2

Hadja Idrissa Bah : "La jeunesse africaine est l’avenir du monde"

information fournie par France 24 12:02
7
3

Football : la Ligue 1 reprend ses droits avec Rennes-Marseille

information fournie par France 24 09:45
4

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 12:44
5

Les talibans célèbrent leur quatrième année au pouvoir en Afghanistan

information fournie par AFP Video 14:47
6

Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations

information fournie par AFP Video 14:49
7

Projection de "Barbie" annulée: "Je n'ai pas cédé, j'ai protégé" (maire)

information fournie par AFP Video 14:49
8

Des migrants débarquent à Lampedusa et sont pris en charge par la Croix-Rouge italienne

information fournie par AFP Video 14:48
1

Football : Liverpool perd le Community Shield malgré Hugo Ekitike

information fournie par France 24 11 août
2

Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska

information fournie par AFP Video 09 août
3

Un avion largue de l'aide humanitaire au dessus de Gaza

information fournie par AFP Video 09 août
2
4

Grèce: des maisons ravagées par un incendie dans une ville près d'Athènes

information fournie par AFP Video 09 août
5

Nagasaki: une cloche restaurée sonne pour marquer les 80 ans de la bombe atomique

information fournie par AFP Video 09 août
1
6

Les pompiers, ces "héros des Corbières"

information fournie par AFP 09 août
7

La vague de chaleur se renforce sur le sud de la France

information fournie par AFP 09 août
4
8

Manifestations pro et anti-migrants devant un hôtel à Londres

information fournie par AFP Video 09 août
1

Droits de douane USA: "pas de tabou à avoir" sur les services américains (ministre)

information fournie par AFP Video 30 juil.
5
2

Accord UE / USA : quels impacts ?

information fournie par Sycomore AM 31 juil.
3

Boursolive : quelle place pour les crypto-actifs en Europe ?

information fournie par BoursoBank 18 juil.
4

Top 5 IA du 30/07/2025

information fournie par Libertify 31 juil.
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Images de la Bourse de Tokyo après l'annonce des nouveaux droits de douane par Trump

information fournie par AFP Video 01 août
2
8

Ukraine: Zelensky appelle à un "changement de régime" en Russie après des bombardements meurtriers sur Kiev

information fournie par AFP 31 juil.
12

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank