"Les menaces sont devenues tellement insistantes que j'ai pris la décision d'annuler la diffusion pour éviter la mise en danger des agentes et des agents", explique le maire de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) au sujet de l'annulation de la projection sur écran géant du film "Barbie" le 8 août, suite à des pressions exercées par un groupe d'habitants. Le maire promet une "reprogrammation" du film "dans des délais responsables et raisonnables".
Projection de "Barbie" annulée: "Je n'ai pas cédé, j'ai protégé" (maire)
