Une cinquantaine de migrants, dont des enfants, débarquent du navire "Fuardia" des garde-côtes italiens et reçoivent l'aide de la Croix-Rouge italienne alors que les opérations de sauvetage se poursuivent après le naufrage de deux bateaux surchargés au large de l'île italienne de Lampedusa, qui a déjà au moins 27 morts.
Des migrants débarquent à Lampedusa et sont pris en charge par la Croix-Rouge italienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro