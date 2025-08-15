 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des migrants débarquent à Lampedusa et sont pris en charge par la Croix-Rouge italienne

information fournie par AFP Video 15/08/2025 à 14:48

Une cinquantaine de migrants, dont des enfants, débarquent du navire "Fuardia" des garde-côtes italiens et reçoivent l'aide de la Croix-Rouge italienne alors que les opérations de sauvetage se poursuivent après le naufrage de deux bateaux surchargés au large de l'île italienne de Lampedusa, qui a déjà au moins 27 morts.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 14/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
2

Football : la Ligue 1 reprend ses droits avec Rennes-Marseille

information fournie par France 24 09:45
3

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 12:44
4

Hadja Idrissa Bah : "La jeunesse africaine est l’avenir du monde"

information fournie par France 24 12:02
7
5

Les talibans célèbrent leur quatrième année au pouvoir en Afghanistan

information fournie par AFP Video 14:47
6

Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations

information fournie par AFP Video 14:49
7

Projection de "Barbie" annulée: "Je n'ai pas cédé, j'ai protégé" (maire)

information fournie par AFP Video 14:49
8

Des migrants débarquent à Lampedusa et sont pris en charge par la Croix-Rouge italienne

information fournie par AFP Video 14:48
1

Au Gabon, une coalition de l'opposition menace de boycotter les élections législatives et locales

information fournie par France 24 08 août
2

La sécurité, train-train quotidien des petits trains

information fournie par AFP Video 08 août
3

"Le feu ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours" (préfet de l'Aude)

information fournie par AFP Video 07 août
1
4

Macron promulgue la loi Duplomb après la censure partielle du Conseil constitutionnel

information fournie par AFP 12 août
25
5

Colombie: décès du candidat présidentiel blessé lors d'un attentat en juin

information fournie par AFP 12 août
6

Soudan : plus de 40 personnes tuées par les paramilitaires dans un camp de déplacés

information fournie par France 24 11 août
7

Colombie: recueillement sur le site où le candidat à la présidence Miguel Uribe a été abattu

information fournie par AFP Video 11 août
8

Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington

information fournie par AFP Video 12 août
1

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
2

Georges Abdallah salue la "mobilisation" qui a conduit à la décision de le libérer

information fournie par AFP Video 18 juil.
7
3

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
4

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
5

Dermatose des bovins: vaccination obligatoire et abattage "total" dans les foyers d'infection

information fournie par AFP 16 juil.
6

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10
7

Top 5 IA du 17/07/2025

information fournie par Libertify 18 juil.
8

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest

information fournie par AFP Video 17 juil.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank