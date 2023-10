Pourquoi les experts se trompent autant sur l'économie américaine ?

information fournie par Ecorama • 30/10/2023 à 14:00

Avec une accélération au troisième trimestre de quasiment 5% de croissance en rythme annualisé, l'économie américaine continue de surprendre en déjouant tous les pronostics. Pourquoi malgré les hausses de taux et les tensions géopolitiques, rien ne semble freiner les ménages américains ? Cela conduira-t-il la Fed à aller plus loin ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 30 octobre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com