La communauté juive ultra-orthodoxe d’Israël manifeste promettant de résister aux mesures du gouvernement visant à enrôler les étudiants des séminaires religieux.
Exemptions militaires en Israël : la communauté ultra-orthodoxe manifeste à Kfar Yona
