Pourquoi le sapin de noël est une victime collatérale de la guerre commerciale !

Ecorama : Désintoxez-moi • 23/12/2019 à 10:00

Comme chaque année le sapin brille dans la plupart des foyers. Si on prend un peu de hauteur, on se rend compte qu'il est symptomatique de l'état du commerce mondial ! Passage en revue des enjeux économiques et géopolitiques qui se jouent à travers lui avec Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission Ecorama du 23 décembre 2019, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com