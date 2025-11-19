 Aller au contenu principal
Pourquoi le Groenland est si convoité ?

information fournie par France 24 19/11/2025 à 20:49

Le Groenland commence à occuper une place importante depuis que Donald Trump a manifesté son intérêt pour ce territoire du Grand Nord. Nous recevons Mikaa Blugeon-Mered, chercheur en géopolitique spécialiste des régions arctiques, qui a préfacé l’ouvrage : « Alors tu veux acheter le Groenland ? », un livre qui retrace l’histoire de l’île, depuis l’époque des Vikings d’Erik le Rouge jusqu’à nos jours.

Environnement

