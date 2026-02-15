 Aller au contenu principal
Espace: Sophie Adenot dans l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP Video 15/02/2026 à 15:48

L'astronaute Sophie Adenot a rejoint samedi, avec deux Américains et un Russe, la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission d'environ huit mois qui marque le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans.

