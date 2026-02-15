L'astronaute Sophie Adenot a rejoint samedi, avec deux Américains et un Russe, la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission d'environ huit mois qui marque le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans.
Espace: Sophie Adenot dans l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans
