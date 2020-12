Pourquoi l'Asie sera désormais le moteur unique de l'économie mondiale !

Ecorama • 30/12/2020 à 09:00

Système éducatif, dépenses R&D et militaires, marché intérieur : l'Asie est, et restera, la locomotive de l'économie mondiale. Et ce sera encore plus vrai dans le futur ! C'est le point de vue de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Ecorama du 30 décembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com