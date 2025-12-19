Au zoo de Whipsnade, dans le sud de l'Angleterre, c'est aussi Noël pour les animaux: ils ont droit à des friandises cachées dans des paquets cadeaux.
Pour Noël, un zoo du Royaume-Uni offre des cadeaux aux animaux
