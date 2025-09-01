"On vient surtout dire au Premier ministre que son budget est un véritable poison pour la France", déclare Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, à son arrivée à Matignon pour rencontrer François Bayrou, dans le cadre des consultations politiques du Premier ministre, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée nationale. IMAGES
Pour Fabien Roussel, le budget de Bayrou est "un véritable poison pour la France"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro