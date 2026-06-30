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Pologne : la reconnaissance des mariages homosexuels, une timide avancée

information fournie par France 24 30/06/2026 à 11:20

Alors que la Pologne reste l’un des pays les plus restrictifs d’Europe en termes de droits LGBT+, le gouvernement a légalisé fin mai la reconnaissance administrative des mariages homosexuels conclus à l'étranger. Une décision qui fait suite à la condamnation de la Cour de Justice de l’UE, selon laquelle Varsovie portait atteinte à la liberté de circulation de ces couples dans l’UE en leur retirant des droits acquis dans un autre pays . De quoi encourager de nombreux couples homosexuels polonais à organiser leur mariage à l’étranger ces derniers mois, alors que l’union des couple de même sexes reste interdite en Pologne. Reportage d’Adrien Sarlat.

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