Point marchés – Les 4 thématiques clés pour juin

information fournie par Amundi • 29/05/2026 à 18:15

Découvrez l'analyse de Guy Stear de l'Amundi Investment Institute.

Le mois dernier, les marchés obligataires et actions ont évolué de façon divergente. Le contraste entre ces deux marchés peut déstabiliser les investisseurs.

Dans ce contexte compliqué, ils devraient désormais suivre de près les quatre thèmes suivants :

• L'été devrait être une période critique pour la croissance

• Les banques centrales changent de ton, adoptant une politique monétaire moins accommodante que prévu

• Les marchés obligataires sont sous pression

• Actions : un r ebond fragile dans certains secteurs