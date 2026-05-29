Une école élémentaire de Soustons (Landes) a fermé ses portes jeudi et vendredi après-midi pour préserver les enfants d'une chaleur extrême, après que la canicule y a fait monter la température à 53°C en début de semaine.
Plus de 50°C sous la verrière: une école fermée l'après-midi dans les Landes
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