Au moins une quarantaine de personnes ont péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquée depuis jeudi par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan officiel.
Pluies torrentielles au Mexique: au moins une quarantaine de morts
