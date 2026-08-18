Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel présente des "excuses" pour le piratage du fisc, qui a abouti au vol des données personnelles de quelque 700.000 particuliers et entreprises.
Piratage du fisc: le ministre des Comptes publics David Amiel présente des "excuses"
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