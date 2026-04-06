L’administration Trump s’est exprimée lundi soir sur l’opération de sauvetage du deuxième pilote américain, dont l’appareil a été abattu vendredi en Iran. Cette exfiltration a généré son lot de fausses informations. Ainsi, des photos du prétendu militaire ont circulé tout comme des vidéos présentées comme étant celles de la mission.
Pilote américain exfiltré en Iran : une info entourée d’infox
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