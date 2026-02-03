Lauréat du prix Goncourt en 2013 pour "Au revoir là-haut", Pierre Lemaitre est devenu en quelques années un virtuose du feuilleton littéraire. Écrivain très populaire, il signe "Les Belles promesses" chez Calmann-Lévy, numéro un des ventes en France à sa sortie. Il revient pour À l'Affiche sur des années pas si glorieuses et sur une France qui croyait au progrès sans en cerner les conséquences.
Pierre Lemaitre : quitter ses personnages, "c'est comme un petit post-partum"
