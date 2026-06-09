Un ruban de sécurité de la police bloque l'accès au site où une chaîne de fast-food populaire aux Philippines, Jollibee, s'est effondrée à General Santos, dans le sud du pays, après un séisme de magnitude 7,8 ayant fait au moins un mort. IMAGES ++ COMPLETE B6BL863 ET B6BL8KF ++
Philippines: un fast-food en ruines après un puissant séisme
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