Plus de 25.000 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon une estimation communiquée par le directeur général de la Sécurité civile, Julien Marion, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.
Incendies: plus de 25.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année (Sécurité civile)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro