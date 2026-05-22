Standing ovation de vingt minutes, danse improvisée sur le tapis rouge et retour très remarqué de Penélope Cruz : "La Bola Negra" a marqué l'une des dernières grandes soirées du Festival de Cannes. Réalisé par le duo espagnol surnommé "Los Javis", phénomène culturel en Espagne, le film suit trois destins masculins liés par un manuscrit inachevé du poète Federico García Lorca et explore le thème de l'homosexualité.
Penélope Cruz à Cannes : "les films aident à relancer des débats importants"
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