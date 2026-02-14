Crues record et "généralisées" en France, des villages "totalement isolés" sur la Garonne

Vue aérienne de la Garonne en crue à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Ponts fermés, digues submergées et évacuations de quelques centaines d'habitants... Des villages en bord de Garonne se sont retrouvés samedi "totalement isolés" face à la montée des eaux, dans un contexte de crue "généralisée" et record en France selon Vigicrues.

Après une succession d'intempéries cette semaine, dont la violente tempête Nils, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus ce week-end en vigilance rouge pour les crues, avec une dizaine de départements en vigilance orange sur une large frange ouest du pays, de l'Ille-et-Vilaine à l'Ariège, et environ 60 en vigilance jaune.

À cela s'ajoutent trois autres alertes météorologiques: une vigilance orange aux vents forts pour l'Aude, les Pyrénées-Orientales et la principauté d'Andorre ; une vigilance orange neige-verglas dimanche pour une quinzaine de départements de la moitié nord du pays, notamment en région parisienne et dans les Hauts-de-France ; et une vigilance orange aux avalanches dans les Pyrénées dimanche.

Pour les cours d'eau en vigilance orange ou rouge, "des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures", selon le service d'informations Vigicrues.

À Bourdelles (90 habitants) près de La Réole, en Gironde, la Garonne est sortie de son lit, avec de l'eau à perte de vue, a constaté samedi un journaliste de l'AFP.

"Il y a des villages qui sont totalement isolés", a déclaré l'adjudant-chef Olivier Konrad, adjoint à la Brigade nautique d'Arcachon, chargée de patrouiller et d'évacuer les habitants concernés, qui sont néanmoins rompus aux crues, notamment après celle de 2021.

- Ponts fermés d'Agen à Bordeaux -

"Ils ont l'habitude. (...) Mais là, par rapport à hier (vendredi), l'eau a encore bien pris un bon mètre" de hauteur, a-t-il expliqué à l'AFP, avec 9,70 mètres mesurés samedi après-midi à La Réole.

"Les niveaux d'eau ont atteint un plateau" sur la Garonne en Gironde, selon la préfecture, qui s'attend à un pic dimanche vers 6h00 du matin à La Réole. Les autorités ont fait état d'environ 80 personnes évacuées en Gironde.

Des résidents de Tonneins dans le Lot-et-Garonne évacués en raison de la crue de la Garonne, le 13 féverier 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

En amont, dans le Lot-et-Garonne, des évacuations "préventives", liées à des "fragilités sur les digues", ont concerné samedi 590 personnes, selon la préfecture, portant le total des évacués à 1.500 dans le département.

À Tonneins (Lot-et-Garonne), une crue de 9,58 mètres a été observée, supérieure à celle de 2021 (9,51 m) mais loin du record de 1930 (10,72 m), avant de refluer à 9,44 mètres vers 20h00 samedi, début de "décrues lentes" selon la préfecture.

Tous les ponts entre Agen et Bordeaux ont été fermés samedi à la circulation, contraignant les automobilistes à de longs détours.

Plus au nord, dans le Maine-et-Loire, la préfecture a également ordonné des évacuations préventives dans plusieurs communes proches d'Angers dont des secteurs risquent d'être isolés par des crues et des routes inondées dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le maire de Saint-Jean-de-la Croix, environ 850 à 900 personnes sont concernées.

"Solidarité avec nos concitoyens touchés par des crues et inondations d'une ampleur rare", a réagi le président Emmanuel Macron sur le réseau social X, appelant à la "prudence" et à suivre les consignes des autorités.

- "Situation exceptionnelle" -

La France se trouve dans "une situation exceptionnelle", a expliqué samedi la directrice du service d'informations Vigicrues, en raison du grand nombre de départements en vigilance crues et de la persistance du phénomène sur la durée.

"Donc on a dépassé tous nos records" depuis que Vigicrues a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu, a ajouté Lucie Chadourne-Facon dans un entretien à l'AFP, disant ne pas s'attendre à un "retour à la normale pour les prochains jours".

Les importants cumuls de pluie depuis deux mois ont fini par saturer le sol et ralentissent le rétablissement du trafic ferroviaire, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

Samedi soir à 18h30, Enedis évoquait "90% de clients réalimentés", avec encore "90.000 clients privés d'électricité", contre 171.000 à la mi-journée.

La crue de la Garonne inonde les rues de Tonneins dans le Lot-et-Garonne, le 13 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Et de nouvelles intempéries sont attendues dans les prochaines heures.

Les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, ainsi que la principauté d'Andorre, ont été placés samedi en vigilance orange aux vents violents, avec un report du match de Top 14 de rugby Perpignan-Pau.

Quant à la vigilance orange neige-verglas, elle concernera dimanche la moitié nord du pays, avec des flocons de retour en plaine, selon Météo France. Quatre départements pyrénéens seront eux en vigilance au risque d'avalanches.