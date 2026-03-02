Des véhicules inondent les routes alors que des Libanais fuient le sud du Liban après qu'Israël a émis un avertissement d'évacuation massive. L'armée israélienne a averti lundi qu'elle comptait "intensifier" ses frappes au Liban visant le Hezbollah en représailles de tirs de roquettes du mouvement chiite vers son territoire. IMAGES
Circulation dense alors que des Libanais fuient les frappes israéliennes
