"Pas de place pour la polémique" quant aux propos du chef d'état-major des Armées (Vautrin)

"Il n'y a pas de place pour la polémique" quant aux propos du chef d'état-major des Armées, le général Fabien Mandon, selon qui la France devait "accepter de perdre ses enfants," réagit la ministre des Armées Catherine Vautrin durant une prise de parole à Paris. "Surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte," continue-t-elle.
