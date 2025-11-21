Boycottée par des centaines d'auteurs et de maisons d'édition, l'édition 2026 du Festival d’Angoulême est compromise. Quel avenir pour ce festival? On en parle avec Lisa Mandel, autrice et co-fondatrice de la maison d'édition Exemplaire.
Pas d'auteurs, pas de festival ?
