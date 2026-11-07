Des activistes ont symboliquement "déménagé" vendredi une partie d'un magasin Relay de la gare Montparnasse, à Paris, pour dénoncer le "monopole" de Vincent Bolloré et la mise en avant, dans ces enseignes, de publications d'extrême droite.
Paris : un magasin Relay "déménagé" pour dénoncer le "monopole" de Bolloré dans les gares
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