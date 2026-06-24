Des clients ont bravé la chaleur mercredi à Paris pour s'engouffrer dans des magasins climatisés, au premier jour des soldes d'été, alors que la France est touchée par une canicule exceptionnelle.
Paris: ouverture des soldes d'été en pleine canicule
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