"On va essayer d'aider comme on peut les commerçants", assure le ministre du travail Jean-Pierre Farandou dans un magasin carrefour City pillé ce week-end en marge des manifestations. IMAGES
Paris: le ministre du Travail rend visite à des commerçants victimes de pillage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro