La vasque olympique décolle avec un message dédié à Céline Dion, deux ans après la performance de la star québecoise aux Jeux olympiques et à la veille du premier jour de sa série de concerts à Paris.
Paris : la vasque olympique décolle avec un message pour Céline Dion
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