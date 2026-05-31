Du Parc des Princes aux Champs-Elysées en passant par la place de la République, le deuxième titre européen consécutif du Paris-Saint-Germain a entraîné des scènes de liesse dans la capitale, avec plusieurs foyers de tension samedi.
Paris exulte après la victoire du PSG en Ligue des champions
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