Paris : dispositif policier après qu'un homme menaçant des gendarmes a été blessé

information fournie par AFP Video 14/02/2026 à 10:22

Images illustrant le dispositif policier déployé à Paris après qu’un homme armé d’un couteau, qui menaçait des gendarmes assurant un service d’honneur sous l’Arc de Triomphe pour la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu, a été grièvement blessé par l'un d'eux. IMAGES

