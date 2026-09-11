Dans cette émission spéciale, toutes les dernières informations sur les concerts de la diva canadienne Céline Dion à Paris. L’attente des fans est aussi grande que le défi physique qui attend la chanteuse, atteinte d’une maladie rare. Retour sur son parcours hors-norme et le lien unique qui l'unit à ses fans, mais aussi sur ce choix de la capitale française pour ses 26 prochaines dates.
Paris à l’heure de Céline Dion
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