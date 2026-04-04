Comment être correspondant et reporter pour un média occidental dans la Russie de Vladimir Poutine? Dans un pays où règne un climat de défiance envers les étrangers, où l'on est régulièrement contrôlé, surveillé, voire suivi, et où quelques mots ou un simple problème administratif peut mener à la case prison? C'est ce quotidien que décrit le désormais ex-correspondant en Russie Paul Gogo, dans un livre qui vient de paraître : "Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu" (éditions du Rocher).
Paul Gogo : "dans un pays où les gens ont peur de vous parler, c'est très compliqué de travailler"
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